Студента из Комсомольска-на-Амуре будут судить за смерть школьника

СЕГОДНЯ 03:44 2018-11-07T03:45:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске ждет суда 24-летний студент одного из техникумов. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Под колеса машины угодил школьник, которого парень просто не заметил.

- Дорожное происшествие случилось 1 сентября этого года. Фигурант ехал на своей машине по улице Вагонной, но по пути отвлекся на телефонный звонок. Когда он взял сотовый, который лежал на пассажирском сиденье, ситуация на дороге уже вышла из под контроля, ехал обвиняемый не сбавляя скорости, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Легкомыслие студента обернулось трагедией. Пока он разбирался с телефоном, не заметил детей, перебегавших проезжую часть в неположенном месте. Один из школьников угодил под колеса машины и скончался на месте происшествия. Водитель не понял из-за чего случился удар, поэтому не сразу начал тормозить. Машина остановилась, когда парень увидел в зеркале заднего вида лежащего мальчика.

Экспертиза показала, что фигурант мог притормозить и тем самым избежать трагедии, однако он этого не сделал. Против студента завели уголовное дело, материалы которого сейчас находятся в суде. За это преступление парень может попасть за решетку на срок до пяти лет. Смягчающими обстоятельствами при этом могут стать явка с повинной и добровольные попытки компенсировать причиненный вред.