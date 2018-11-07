Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 04:37 2018-11-07T06:08:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Юности появится начнет курсировать еще один пассажирский автобус. С 12 ноября общественный транспорт будет работать по направлению «Микрорайон Амурсталь – Набережная» и ездить по расписанию ныне несуществующего трамвая №3.

Как сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, маршрут будет пролегать через улицы Павловская, Севастопольская, Вокзальная, проспект Мира, улицу Красногвардейскую, проспект Октябрьский, Аллею Труда и проспекту Мира.

Напомним, в Хабаровске с 9 ноября муниципальные маршруты № 83, 83П и 88 перейдут на зимний режим работы. Расписание транспорта поменяется, поэтому жителей просят быть внимательными и уточнять заранее информацию у кондуктора. Обо всех изменениях можно узнать на сайте администрации города. Замечания и предложения хабаровчан по работе городского транспорта принимают в профильном управлении по телефону: 32-53-41 (приемная).