2018-11-07T06:08:36+03:00
Общество

Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-Амуре

Транспорт начнет работать с 12 ноября
Ульяна КОСКИНА
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Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-АмуреНовый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-АмуреФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В городе Юности появится начнет курсировать еще один пассажирский автобус. С 12 ноября общественный транспорт будет работать по направлению «Микрорайон Амурсталь – Набережная» и ездить по расписанию ныне несуществующего трамвая №3.

Как сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, маршрут будет пролегать через улицы Павловская, Севастопольская, Вокзальная, проспект Мира, улицу Красногвардейскую, проспект Октябрьский, Аллею Труда и проспекту Мира.

Напомним, в Хабаровске с 9 ноября муниципальные маршруты № 83, 83П и 88 перейдут на зимний режим работы. Расписание транспорта поменяется, поэтому жителей просят быть внимательными и уточнять заранее информацию у кондуктора. Обо всех изменениях можно узнать на сайте администрации города. Замечания и предложения хабаровчан по работе городского транспорта принимают в профильном управлении по телефону: 32-53-41 (приемная).

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