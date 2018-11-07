Владельцев «дальневосточных гектаров» ждут проверки

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-07T05:22:09+03:00

Это может произойти, если не подать вовремя декларацию

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Обладателей «дальневосточных гектаров» ждут проверки. Гражданам, получившим участок три года назад, необходимо подать декларацию, подтверждающую, что земля используется по назначению. На это у землевладельцев есть три месяца. Документы принимают в уполномоченном органе лично или по почте, а также в электронной форме через ФИС «На Дальний Восток».

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, тех, кто предоставит декларацию с опозданием, ждут внеплановые проверки. Если специалисты обнаружат нарушения земельного, лесного законодательства «гектарщикам» дадут срок, чтобы устранить недочеты. В противном случае им откажут в передаче участка в собственность или аренду. К слову, летом 2019 года исполнится три года, как начала действовать пилотная программа по выдаче наделов в Амурском районе.

Получить полную информацию об использовании «дальневосточного гектара» можно по бесплатному Единому справочному телефону Минвостокразвития: 8 800 200 32 51.