В хабаровской гостинице обнаружили папку, набитую долларами

СЕГОДНЯ 05:30 2018-11-07T05:31:59+03:00

Ее забыл постоялец с Сахалина, который обнаружил пропажу и кинулся за помощью к полицейским

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Полицейские Хабаровского края помогли сахалинцу найти его зарплату. Мужчине выдали «получку» в долларах, а он случайно забыл ее в гостиничном номере. Постоялец понял, что денег нет, уже когда прилетел на остров. Однако фортуна ему улыбнулась и все девять тысяч долларов он получил назад в целости и сохранности.

- Потерпевший работал в Хабаровском крае по контракту. В Ванино он ждал, когда начнет курсировать морской транспорт. На тот момент морское сообщение приостановили из-за шторма в Татарском проливе. Однако мужчина не выдержал и решил добираться домой самолетом. Уже в аэропорту Хабаровска он обнаружил, что папки с деньгами нет, - рассказали в пресс-службе УТМВД России по Хабаровскому краю.

По требованию заявителя транспортные полицейские в Хабаровске связались с коллегами из Ванино, а те, в свою очередь, оперативно прибыли в гостиницу с обыском. В номере они действительно обнаружили папку с деньгами, которая лежала под креслом. Вместе с ней были документы и личные вещи потерпевшего.

О находке житель Сахалинской области узнал сразу после прилета домой. Он вернулся за пропажей через несколько дней. Когда зарплата и вещи были у него в руках, он поблагодарил полицейских отправился обратно на остров.