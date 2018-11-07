Природный газ дошел до села Воронежское-3 в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-07T06:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители еще одного поселения в Хабаровском районе смогут воспользоваться природным газом. «Голубую нить» проложили в селе Воронежское-3. В перспективе ресурс станет доступен в 93 частных домах.

Для газификации населенных пунктов района построили более 14 километров межпоселковых сетей. Строительство объекта вели в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона.

Как уточнили в комитете правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, село Воронежское-3 стало уже третьим населенным пунктом в Хабаровском районе, переведенным на природный газ. В сентября этого года «голубое топливо» провели в село Мичуринское и Федоровка. На очереди – село Виноградовка, куда газ пустят до конца этого года.

В настоящее время в регионе подключено более 100 тысяч квартир и домовладений.