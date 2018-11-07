У сахалинского кванториума появится еще два отделения

СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-07T07:43:25+03:00

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В Южно-Сахалинске откроются еще два отделения кванториума. Площадки детского технопарка начнут работать в ближайшие два года. Ребята будут заниматься в здании Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3.

- Процесс обучения творческий. Школьники не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике. Они создают различные конструкции и устройства - от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Опыт поможет получить востребованные на рынке труда инженерные специальности, - рассказала Наталья Мурашова, министр образования области.- Также ведется работа по созданию сети школьных техноклассов в каждом муниципальном образовании региона.

Напомним, первый кванториум в Южно-Сахалинске открыли в этом году. Школьников от 11 до 18 лет принимают на базе Института развития образования. Технопарк объединил шесть естественнонаучных и технических направлений: «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум». В настоящее время здесь занимаются около 300 ребят. Обучение бесплатное.