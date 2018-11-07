2018-11-07T07:43:25+03:00
Общество

У сахалинского кванториума появится еще два отделения

Они откроются на базе детской железной дороги и гимназии №3
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Будущих инженеров готовят на СахалинеБудущих инженеров готовят на СахалинеФото: Правительство Сахалинской области
Изменить размер текста:

В Южно-Сахалинске откроются еще два отделения кванториума. Площадки детского технопарка начнут работать в ближайшие два года. Ребята будут заниматься в здании Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3.

- Процесс обучения творческий. Школьники не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике. Они создают различные конструкции и устройства - от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Опыт поможет получить востребованные на рынке труда инженерные специальности, - рассказала Наталья Мурашова, министр образования области.- Также ведется работа по созданию сети школьных техноклассов в каждом муниципальном образовании региона.

Напомним, первый кванториум в Южно-Сахалинске открыли в этом году. Школьников от 11 до 18 лет принимают на базе Института развития образования. Технопарк объединил шесть естественнонаучных и технических направлений: «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум». В настоящее время здесь занимаются около 300 ребят. Обучение бесплатное.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детям запретят гулять допоздна в Хабаровском крае
Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатным
В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака
Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае
Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей
На след тигрицы вышли в Хабаровском районе
У хабаровчанина не получилось откупиться от автоинспектора
Рыбаки в Хабаровском крае захватили лес
«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочки
Природный газ дошел до села Воронежское-3 в Хабаровском крае
В огороде хабаровчанки нашли коноплю, выращенную ее сыном
Пьяный хозяин квартиры в Хабаровском крае накинулся на гостей
Хабаровчане сыграют в «Риск»
В хабаровской гостинице обнаружили папку, набитую долларами
Владельцев «дальневосточных гектаров» ждут проверки
Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-Амуре
Студента из Комсомольска-на-Амуре будут судить за смерть школьника
Хабаровские автобусы переходят на зимнее время
Скончался почетный гражданин Хабаровска Василий Жаров
Погода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков
Хабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционно
Комсомольские авиастроители стали призерами WorldSkills Hi-Tech 2018
Вулканы станут изюминкой нового парка на Камчатке
Движение автомобилей в Хабаровске приостановят 7 ноября
Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенника