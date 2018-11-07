Пьяный хозяин квартиры в Хабаровском крае накинулся на гостей

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-07T06:11:34+03:00

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Житель поселка Березовый стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в убийстве 58-летнего приятеля. Происшествие случилось в середине октября этого года. Обвиняемый пришел в гости к погибшему и явно рассчитывал хорошенько отдохнуть, но на пороге его встретил пьяный и очень агрессивный друг.

- Во время следствия выяснилось, что потерпевший уже успел выпить вместе со своей сожительницей. Во время застолья он стал оскорблять женщину и вел себя агрессивной. К тому моменту «на огонек» забрел обвиняемый с подругой. Гости попытались успокоить озверевшего хозяина квартиры, но ничего не вышло — началась драка, в которой гость нанес смертельные раны потерпевшему, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Фигурант не стал особо отпираться. Он во всем сознался и раскаялся в содеянном. До этого инцидента у него не было судимостей. Против сельчанина завели уголовное дело, а его самого поместили под стражу. Расследование продолжается.