В огороде хабаровчанки нашли коноплю, выращенную ее сыном

СЕГОДНЯ 06:43 2018-11-07T06:43:47+03:00

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Жителя Верхнебуреинского района собираются судить за культивацию конопли. Наркосодержащую траву 44-летний фигурант выращивал на своем приусадебном участке, а позже повадился бегать и огород матери, отнюдь не с благородной целью помочь женщине. Полицейские осмотрели оба землевладения. И на первом, и на втором росли кусты конопли. В общей сложности стражи порядка насчитали 162 куста.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, против задержанного уже возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в незаконной культивации конопли. На данный момент расследование уже закончилось, материалы дела передали в суд на рассмотрение. Максимально возможно наказание для фигуранта — это лишение своболы на срок до двух лет.

На время следствия подозреваемого отпустили на свободу, предварительно взяв с него обязательство о явке.