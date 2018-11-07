СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-07T11:10:37+03:00

В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пятый день продолжаются поиски хабаровского рыбака. Мужчина пропал вблизи села Малышево Хабаровского района. За минувшие сутки водолазы десять раз погрузились под воду и обследовали три тысячи квадратных километров акватгрии реки Амур. Однако результатов это не принесло.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, информация о пропаже мужчины поступила дежурному 3 ноября. Житель Хабаровска в этот день отправился на рыбалку в район села Малышево и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь последний не выходит. В результате первоначальных поисков были обнаружены лодка и вещи пропавшего.

Напомним, навигация для маломерных судов остаётся открытой только в Советско-Гаванском и Ванинском районах. На остальной территории региона движение маломерных судов по акватории запрещено.