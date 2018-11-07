2018-11-07T07:23:53+03:00
Общество

«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочки

В «черный список» включили 21 организацию из Советской Гавани
Ольга КИВА
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«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочки«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Советской Гавани прошла прокурорская проверка управляющих компании. Ее инициировали. Чтобы выявить самых злостных нарушителей в области обращения с отходами. В частности речь шла о ртутьсодержащих лампах, которые горожане выкидывают вместе с обычным мусором, что категорически запрещено по закону.

Содержащееся внутри «живое серебро», вытекающее из разбитой лампочки наносит вред окружающей среде и человеческому здоровью. Именно поэтому сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп нужно организовывать и заниматься этим должны управляющие компании.

- Во время проверки установили, что «управляйки» и товарищества собственников жилья не определили место для сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализированным организациям для обеззараживания и утилизации. Не смогли руководители организаций предоставить договоры, заключенные со специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обеззараживанию и размещению отходов I-II класса опасности. Такие документы отсутствовали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В итоге 21 управляющая организация попала в «черный список», составленный прокурором. Руководители провинившихся организаций уже принимают меры по устранению нарушений — некоторые договоры уже заключены, часть еще оформляют. 13 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Ситуация находится на контроле городской прокуратуры.

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