2018-11-07T10:42:03+03:00
Общество

Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае

Жители Бикина активно устанавливают контейнеры и в частном секторе, и возле многоквартирников
Ульяна КОСКИНА
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Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского краяРаздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского края
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В Бикине внедрели «пилототный» проект по раздельному сбору мусора. Сейчас специалисты создают соответствующую инфраструктуру, уже заключен муниципальный контракт на выполнение работ. В городе, как на территории благоустроенного жилищного фонда, так и частного сектора, уже установили пробные специальные площадки для раздельного сбора мусора. В новых мусоросборниках есть отдельные секции для пластика, стекла, жести и бумаги.

Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Хабаровского края, сотрудники администрации Бикина отмечают первые результаты проекта. Например, большой интерес проявили жители многоквартирных домов, рядом с которыми оборудованы площадки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Однако нововведение оказалось менее востребованным у частного сектора.

Напомним, по инициативе общественных организаций в Хабаровском крае также реализуется проекты по внедрению раздельного сбора коммунальных и опасных отходов. В микрорайоне «Строитель» и на территории Арены «Ерофей».

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