Рыбаки в Хабаровском крае захватили лес

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-07T07:59:17+03:00

За это их оштрафовали на 250 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Тугуро-Чумиканском районе нашли «захватчиков» леса. Нарушители обосновались на участке Чумиканского лесничества Усалгинского бассейна на время путины. Здесь промысловики установили холодильные и жилые помещения, электростанции, емкость с ГСМ и восемь 10-тонных контейнеров.

- База принадлежала рыбодобывающей организации, но загвоздка была в том, что документов, разрешающих использовать участок, у предприятия не оказалось. Здесь рыбаки обосновались на время лососевой путины. Они добывали и перерабатывали рыбу, чтобы потом ее продать, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Руководителя и саму организацию обвинили в самовольном занятии лесного участка. Их вина уже доказана, а в качестве наказания нарушителям придется заплатить штраф в 250 тысяч рублей. В адрес руководителя предприятия вынесли представление с требованием об устранении нарушений закона. Акт реагирования сейчас находится на рассмотрении.