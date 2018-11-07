2018-11-07T07:59:17+03:00
Общество

Рыбаки в Хабаровском крае захватили лес

За это их оштрафовали на 250 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Рыбаки в Хабаровском крае захватили лесРыбаки в Хабаровском крае захватили лесФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В Тугуро-Чумиканском районе нашли «захватчиков» леса. Нарушители обосновались на участке Чумиканского лесничества Усалгинского бассейна на время путины. Здесь промысловики установили холодильные и жилые помещения, электростанции, емкость с ГСМ и восемь 10-тонных контейнеров.

- База принадлежала рыбодобывающей организации, но загвоздка была в том, что документов, разрешающих использовать участок, у предприятия не оказалось. Здесь рыбаки обосновались на время лососевой путины. Они добывали и перерабатывали рыбу, чтобы потом ее продать, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Руководителя и саму организацию обвинили в самовольном занятии лесного участка. Их вина уже доказана, а в качестве наказания нарушителям придется заплатить штраф в 250 тысяч рублей. В адрес руководителя предприятия вынесли представление с требованием об устранении нарушений закона. Акт реагирования сейчас находится на рассмотрении.

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