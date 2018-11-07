Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-07T09:55:53+03:00

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Николаевск-на-Амуре снова в поле зрения работников прокуратуры. Береговая линия в городе оказалась завалена фрагментами судов, у которых нет владельцев. Как показала проверка, межрайонной природоохранной прокуратуры, местные власти не приняли должных мер и не убрали территорию. А между тем, бесхозный хлам продолжает загрязнять прибрежную полосу.

Как сообщает пресс-служба Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры, в суд был направлен иск против администрации города. Прокурор потребовал признать бездействие чиновников незаконным и обязать их очистить берег от фрагментов судов.

Суд Николаевска требования удовлетворил. Виновнику дали два месяца, чтобы устранить все замечания. К работам необходимо приступить, как только решение вступит в законную силу.

К слову, город на севере Хабаровского края уже не раз попадал в поле зрения прокуратуры. Здесь из-за отсутствия очистных сооружений неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды попадают прямо в Амур. Через суд прокурор добился, чтобы администрацию обязали возвести необходимые объекты. На эти цели местным властям отвели пять лет.