Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Николаевск-на-Амуре снова в поле зрения работников прокуратуры. Береговая линия в городе оказалась завалена фрагментами судов, у которых нет владельцев. Как показала проверка, межрайонной природоохранной прокуратуры, местные власти не приняли должных мер и не убрали территорию. А между тем, бесхозный хлам продолжает загрязнять прибрежную полосу.
Как сообщает пресс-служба Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры, в суд был направлен иск против администрации города. Прокурор потребовал признать бездействие чиновников незаконным и обязать их очистить берег от фрагментов судов.
Суд Николаевска требования удовлетворил. Виновнику дали два месяца, чтобы устранить все замечания. К работам необходимо приступить, как только решение вступит в законную силу.
К слову, город на севере Хабаровского края уже не раз попадал в поле зрения прокуратуры. Здесь из-за отсутствия очистных сооружений неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды попадают прямо в Амур. Через суд прокурор добился, чтобы администрацию обязали возвести необходимые объекты. На эти цели местным властям отвели пять лет.