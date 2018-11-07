У хабаровчанина не получилось откупиться от автоинспектора

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-07T08:24:04+03:00

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Житель краевой столицы остался без мопеда и может еще лишиться свободы. Все это с ним произошло потому что он сначала нарушил правила дорожного движения, а позже пытался «исправиться», предложив автоинспектору взятку в 500 рублей. Однако «разрулить» ситуацию владельцу скутера не удалось — страж порядка оказался принципиальным. Мало того, что он не взял деньги, так еще и вызвал полицейских, которые доставили его отдел для разбирательств.

- Экипаж дорожно-патрульной службы дежурил на улице Аэродромной. Внимание одного из сотрудников привлек водитель на мопеде — на нем не было защитной амуниции. Как выяснилось позже, документов при нем тоже не оказалось — ни паспорта, ни водительских прав. Проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения задержанный отказался, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Добровольно ехать в отдел полиции мужчина отказался, ссылаясь на занятость. Он попытался откупиться от стража порядка, но получил категорическое «нет» в ответ. Хабаровчанина предупредили, что дача взятки — это уголовно наказуемое деяние, но водитель упорно настаивал на своем. Чтобы доставить нарушителя в отдел полиции инспекторам ГИБДД пришлось вызвать на подмогу оперативников.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» и административное дело за отказ от медицинского освидетельствования. Мопед у хабаровчанина изъяли.