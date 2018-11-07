2018-11-07T11:48:37+03:00
Спорт

Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатным

Билеты можно получить в кассах 10 ноября с 12 часов
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатнымВход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатнымФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
Изменить размер текста:

Болельщики «СКА-Хабаровска» смогут попасть на предстоящую игру бесплатно. 10 ноября наша команда примет команду «Тюмень» из одноименного города. Это заключительный матч, который пройдет на домашнем поле. В связи с чем, руководство клуба приняло решение сделать вход бесплатным. По правилам, пройти на стадион имени Ленина можно только по билетам, получить которые можно будет в день матча в кассах с 12:00. Сама встреча начнется в 16:00.

Как сообщили в пресс-службе «СКА-Хабаровска», болельщикам в этот день разрешат проносят на трибуну до одного литра жидкости в термосе.

Напомним, 4 ноября «армейцы» на своем поле провели матч с «Краснодаром-2». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Сейчас наша команда занимает 11 место в турнирной таблице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детям запретят гулять допоздна в Хабаровском крае
В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака
Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае
Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей
На след тигрицы вышли в Хабаровском районе
У хабаровчанина не получилось откупиться от автоинспектора
Рыбаки в Хабаровском крае захватили лес
У сахалинского кванториума появится еще два отделения
«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочки
Природный газ дошел до села Воронежское-3 в Хабаровском крае
В огороде хабаровчанки нашли коноплю, выращенную ее сыном
Пьяный хозяин квартиры в Хабаровском крае накинулся на гостей
Хабаровчане сыграют в «Риск»
В хабаровской гостинице обнаружили папку, набитую долларами
Владельцев «дальневосточных гектаров» ждут проверки
Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-Амуре
Студента из Комсомольска-на-Амуре будут судить за смерть школьника
Хабаровские автобусы переходят на зимнее время
Скончался почетный гражданин Хабаровска Василий Жаров
Погода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков
Хабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционно
Комсомольские авиастроители стали призерами WorldSkills Hi-Tech 2018
Вулканы станут изюминкой нового парка на Камчатке
Движение автомобилей в Хабаровске приостановят 7 ноября
Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенника