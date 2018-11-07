Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатным

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-07T11:48:37+03:00

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Болельщики «СКА-Хабаровска» смогут попасть на предстоящую игру бесплатно. 10 ноября наша команда примет команду «Тюмень» из одноименного города. Это заключительный матч, который пройдет на домашнем поле. В связи с чем, руководство клуба приняло решение сделать вход бесплатным. По правилам, пройти на стадион имени Ленина можно только по билетам, получить которые можно будет в день матча в кассах с 12:00. Сама встреча начнется в 16:00.

Как сообщили в пресс-службе «СКА-Хабаровска», болельщикам в этот день разрешат проносят на трибуну до одного литра жидкости в термосе.

Напомним, 4 ноября «армейцы» на своем поле провели матч с «Краснодаром-2». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Сейчас наша команда занимает 11 место в турнирной таблице.