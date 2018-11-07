СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-07T09:11:03+03:00

Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей Фото: Борис КОКУРИН

В ближайшее время специалисты обследуют дом и подготовят обращение в правительство области об оказании финансовой помощи

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В ЕАО обсудили размер выплат пострадавшим при взрыве в поселке Приамурском. Трагедия случилась вчера утром, 6 ноября, в доме №12 на улице Островского. Хлопок газа случился на первом этаже многоквартирника. Взрывной волной снесло перегородки между первым и вторым этажами и подвальным помещением.

Прибывшим пожарным удалось потушить пожар, охвативший больше 550 квадратных метров. В результате происшествия пострадали пять человек, из них четверо не нуждаются в госпитализации, один человек находится в больнице в Хабаровске. У него обожжено 70 процентов тела.

- Для пострадавших организовали пункты временного размещения в Доме детского творчества и гостинице. За помощью в решении жилищного вопроса обратилась одна семья, которой предоставили квартиру из муниципального жилфонда. Еще четыре человека поселились в гостинице, остальные жильцы пока гостят у родственников и знакомых, - рассказал Александр Симонов, глава Приамурского городского поселения.

Пострадавшим окажут финансовую помощь. Так, гражданам, постоянно проживающим в зоне ЧС, выплатят по пять тысяч рублей на человека, пострадавшие от ЧС получат еще по 10 тысяч рублей. Помимо этого, пострадавшим заплатят по 20 тысяч рублей компенсации за частичную утрату имущества и 50 тысяч рублей - за полную утрату имущества.

Для определения ущерба от ЧС в кратчайшие сроки нужно будет обследовать дом и подготовить обращение в правительство области об оказании финансовой помощи. Проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приамурском держит на контроле областная комиссия ЧС.