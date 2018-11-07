Детям запретят гулять допоздна в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-07T12:12:22+03:00

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В Хабаровском крае собираются сократить время пребывания несовершеннолетних на улице в ночное время. Это вопрос обсудили региональные депутаты. Участники заседания предлагают ввести ограничения с учётом сезонности и каникулярного периода: с 22 до 6 часов с первого сентября по 31 мая и с 23:00 до 6:00 с первого июня по 31 августа. Также планируется изменить возраст для тех, кто может находится поздним вечером в общественных местах без сопровождения родителей вплоть до 18 лет. Сейчас это правило действует до 16.

-Предложение увеличить возраст и ограничить время очень оправдано в интересах самих же подростков, - отметила Ирина Штепа, председатель комитета Думы по соцзащите населения и здравоохранению, член краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. - Это создаст условия для того, чтобы сократить количество противозаконных действий с участием детей и совершенных ими нарушений.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.

Напомним, среди регионов Хабаровский край находится на девятом месте по общей сумме преступлений, совершенных несовершеннолетними. Более половины детей достигли возраста 16 - 18 лет. При этом активность преступлений отмечается именно поздно вечером или ночью.