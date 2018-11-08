2018-11-08T03:57:19+03:00
Спорт

Хабаровские тхэквондисты смогут бесплатно учиться в Китае

Предварительное согласие со стороны азиатских делегатов уже есть
Ольга КИВА
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Хабаровские тхэквондисты смогут бесплатно учиться в Китае ФОТО: Федерация тхэквондо ВТФ Хабаровского края.Хабаровские тхэквондисты смогут бесплатно учиться в Китае ФОТО: Федерация тхэквондо ВТФ Хабаровского края.
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В Хабаровском крае закончился открытый спортивный фестиваль «Тхэквондо ICROSS Кидс». «Фишка» это мероприятия в том, что участники облачались не в обычные шлемы жилеты и футы, а в электронные. Такие приспособления сейчас используют в большинстве соревнований по тхэквондо, на соревнованиях в Хабаровске их применили впервые.

- Участникам очень понравилась электронная система. В будущем мы и дальше планируем ее использовать. Это поможет повысить мастерство и опыт наших спортсменов и свести к нулю вопросы, связанные с судейством, - рассказал Павел Маковецкий, исполнительный директор Федерации тхэквондо ВТФ Хабаровского края.

В турнире участвовали юные спортсмены из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, районов Хабаровского края, Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Спасска-Дальнего, Биробиджана, Корсакова, Якутска, Мирного, Бейдинга и Шеньяна. Всего около 30 ребят в возрасте от шести до 11 лет. Среди победителей спортсмены из Хабаровского края Анастасия Бандорина, Никита Костюков, Григорий Чуйкин, Алла Киселева и Андрей Суворов.

Во время турнира представители китайской делегации и дальневосточные спортсмены заключили договор о сотрудничестве. В рамках этого документа будут проводить два совместных мероприятиях в году, одно – в Поднебесной, другое – в Хабаровске. Также организуют обмен тренерами и совместные тренировочные сборы. Кроме того, делегаты из КНР дали предварительное согласие на бесплатное обучение хабаровских спортсменов в Шеньянском университете на отделении спортивного тхэквондо.

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