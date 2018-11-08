Юные хабаровчане отличились на Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности
Школьники Хабаровского края стали призерами 15-й Всероссийского конкурса «Неопалимая купина». Итоги подвели на минувшей неделе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, почетное второе место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» заняла работа «Берегите лес от пожаров». Ее подготовили ребята из села Булава Ульчского района. Никита Дуван и Алексей Хатхил выполнили картину в национальных ульчских традициях. Для этого использовали природные материалы, в том числе дерева и рыбьей кожи. В направлении «Технические виды творчества» бронза додсталась Геннадию Клименко из Вяземского. Он выполнил модель пожарного ретро автомобиля.
Напомним, Хабаровский край более пяти лет активно принимает участие в конкурсе «Неопалимая купина», ежегодно завоевывая призовые места. С начала следующего года в нашем регионе снова начнется подготовка к мероприятию.