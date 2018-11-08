Новый мост через реку Кенжа открыли в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:44 2018-11-08T04:44:37+03:00

Пять лет назад переход пострадал из-за наводнения на реке Амур

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Мост через реку Кенжа в Ульчском районе отремонтировали. Теперь жители могут без опаски передвигаться по новому сооружению. В основании опор находятся буровые сваи длиной более 30 метров, а уровень дорожного полотна и самого перехода подняли с учетом возможных подтоплений. На строительство моста и реконструкцию подъездных путей потратили 418 миллионов рублей.

- Новый мост – это монолитный переход с большей долговечностью и надежностью. Общая протяженность участка реконструкции вместе с подходами к селу Богородскому составила почти три километра. Для Ульчского района – это социально значимый объект, – подчеркнул Дмитрий Тенетко, первый заместитель министра промышленности и транспорта края.

Напомним, прежний мост пострадал в результате наводнения на реке Амур в 2013 году. В качестве временной переправы была установлена деревянно-металлическая конструкция.