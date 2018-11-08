В Хабаровске пройдет месячник «Дарите людям доброту»

СЕГОДНЯ 03:44 2018-11-08T03:45:14+03:00

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В краевой столице решили присоединиться к празднованию международного дня инвалидов и организовали месячник «Дарите людям доброту». Отмечать это событие в краевой столице начнут 10 ноября, несмотря на то, что во всем мире памятной датой считается 3 декабря. Во время акции, которая продлится до 10 декабря, люди с ограниченными способностями здоровья посмотрят спектакли, посетят фестивали и поучаствуют в интерактивных играх.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в рамках мероприятия в центре работы с населением «Диалог» выступят представители кинологического центра DogPride. В центре «Единство» для детей организуют интерактивную игру «Дай друг на счастье лапу мне!». Театре «Бенефис» приглашает юных зрителей на спектакль «Трям здравствуйте!». На 29 ноября запланировали городское концертно-развлекательное мероприятие для детей.

Кроме того, в доме культуры «Северное сияние» устроят фестиваль самодеятельного художественного творчества и выставки изобразительного, прикладного творчества инвалидов «Мы вместе». Выставки творческих работ организуют в библиотеках.

Во время месячника пройдет совещание, посвященное решению проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет работать горячая линия «Час общения» с участием специалистов структурных подразделений мэрии, Центра социальной поддержки, Пенсионного фонда России и фонда социального страхования.