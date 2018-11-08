2018-11-08T05:54:06+03:00
Общество

В Хабаровске бывалые предприниматели поделятся опытом с начинающими бизнесменами

Это случится во время форума, который пройдет 17 ноября
Ульяна КОСКИНА
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В Хабаровске бывалые предприниматели поделятся опытом с начинающими бизнесменамиВ Хабаровске бывалые предприниматели поделятся опытом с начинающими бизнесменамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Форум для молодых предпринимателей пройдет в Хабаровске. Он будет интересен как для начинающих бизнесменов, так и для тех, кто уже давно «раскрутил» свой бизнес и готов поделиться опытом. Во время мероприятия участники смогут познакомиться друг с другом, обсудить подход к работе, взаимодействие с органами власти, поделиться секретами успеха, а также побывать на обучающих семинарах.

- К участию приглашают молодых предпринимателей, которые работают не один год в краевом центре и уже добились результатов, - рассказала Инна Хопта, начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города.

На этот раз организаторы решили провести форум за один день - 17 ноября. Официальная часть состоится в Городском дворце культуры, начало в 9:00. Затем участники соберутся в одном из бизнес- центров города.

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