2018-11-08T04:20:53+03:00
Происшествия

Пожар в роддоме в Хабаровске: под лестницей загорелась ветошь с окурками

Эвакуация людей не потребовалась
Ольга КИВА
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Пожар в роддоме в Хабаровске: под лестницей загорелась ветошь с окуркамиПожар в роддоме в Хабаровске: под лестницей загорелась ветошь с окуркамиФото: Наталия НЕЧАЕВА
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Вчера вечером, 7 ноября, пожарные расчеты отправили с роддом на улице Ленина. Здесь произошло возгорание под одной из лестничных клеток. Во время обследования помещения огнеборцы обнаружили тлеющую ветошь, которая и была источником дыма и очагом огня. Свернутая тряпка лежала под металлическим листом, в нее были завернуты окурки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вызов на пульт пожарно-спасательной службы поступил в 20:34. через несколько минут огнеборцы прибыли на место и приступили к работе. Они обнаружили задымление между вторым и третьим этажами, а еще через некоторе время нашли и обгоревшею ветошь. В 20:47 возгорание полностью ликвидировали.

Эвакуация людей не потребовалась. Пострадавших нет. В данный момент устанавливают виновных в происшествии и причины возгорания. Проверку проводят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

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