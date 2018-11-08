СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-08T07:11:35+03:00

Получить гражданство в Хабаровском крае можно будет за два месяца Фото: Правительство Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

Переехать в Хабаровский край переселенцам будет проще благодаря изменениям в миграционной политике. В октябре этого года президент Владимир Путин подписал новую концепцию и поручил сделать программу по переселению соотечественников более эффективной. В комитете по труду и занятости населения региона уже сформулировали пакет предложений по улучшению работы в этом направлении.

- На оформление российского гражданства в Хабаровском крае сейчас уходит около полугода. За это время переселенцам не доступны социальные услуги, лечение и прочее. Наше предложение - процедура должна длится не более двух месяцев. Кроме того, необходимо сократить до 30 дней срок выдачи разрешения на временное проживание, - сообщила Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения правительства края.

Также переселенцам нужно помогать в решении жилищных вопросов. Сейчас приехавшие могут проживать в краевом центре по временному размещению, но только полгода. Потом они должны искать квартиру самостоятельно.