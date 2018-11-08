2018-11-08T07:49:52+03:00
Общество

Почти 170 дворов в Хабаровске преобразили в этом году

На это из казны потратили почти 200 миллионов рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Почти 170 дворов в Хабаровске преобразили в этом годуПочти 170 дворов в Хабаровске преобразили в этом годуФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске завершили работы по благоустройству дворов, запланированные на 2018 год. Так, всего привели в порядок 168 придомовых территорий, потратив на это порядка 200 миллионов рублей. Это деньги из федерального, краевого и городского бюджетов, а также финансы самих собственников.

Жители девятиэтажного дома на улице Семашко в поселке имени Горького собрали на обустройство детской площадки 360 тысяч рублей, около 500 тысяч им выделили из муниципальной казны в виде гранта на покупку качелей, скамеек и песочницы. Ремонтные работы подрядчик выполнил меньше, чем за месяц.

- Качество работ контролировали представители управляющей компании и Ростехнадзора, а также собственники. При приемке работ специалисты проверяли крепление каждого элемента, глубину заземления, марку бетона. Контролировали даже качество сварки, и только потом уже подписывали документы на сдачу детской площадки в эксплуатацию, - рассказывает Алексей Рыбников, исполнительный директор управляющей компании «ДВСРК-Горький».

Ремонт дворов выполнили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». При этом жители многоквартирных домов на общих собраниях все чаще голосовали за установку детских и спортивных площадок. В следующем году в краевой столице планируют восстановить также порядка 170 дворов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У Комсомольска-на-Амуре может появиться побратим в Корее
Регулярные авиарейсы запустили из Хабаровска в Чегдомын
Коммунальную сферу Хабаровского края застраховали от ЧС
На севере Хабаровского края проблемы с электричеством
Ледостав на Амуре: выход судов на реки Хабаровского края опасен
Состав закдумы Хабаровского края пополнился двумя депутатами
Свет и звук в драмтеатре Комсомольска признали лучшим в России и СНГ
В Хабаровском крае пройдет анонимный и бесплатный «Географический диктант»
Получить гражданство в Хабаровском крае можно будет за два месяца
В Комсомольске-на-Амуре пьяный водитель маршрутки вез 15 пассажиров
У студентов появится шанс устроиться на работу в мэрию Хабаровска
В Хабаровске бывалые предприниматели поделятся опытом с начинающими бизнесменами
Инженер из Комсомольска-на-Амуре ради отпуска оформил фиктивный больничный
Новый мост через реку Кенжа открыли в Хабаровском крае
Пожар в роддоме в Хабаровске: под лестницей загорелась ветошь с окурками
Юные хабаровчане отличились на Всероссийском конкурсе по пожарной безопасности
В Хабаровске пройдет месячник «Дарите людям доброту»
Хабаровские тхэквондисты смогут бесплатно учиться в Китае
Погода в Хабаровске на 8 ноября 2018 года: днем до +6 градусов, без осадков
Детям запретят гулять допоздна в Хабаровском крае
Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатным
В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака
Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае
Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей
На след тигрицы вышли в Хабаровском районе