СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-08T07:49:52+03:00

Почти 170 дворов в Хабаровске преобразили в этом году Фото: Администрация Хабаровска

На это из казны потратили почти 200 миллионов рублей

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В Хабаровске завершили работы по благоустройству дворов, запланированные на 2018 год. Так, всего привели в порядок 168 придомовых территорий, потратив на это порядка 200 миллионов рублей. Это деньги из федерального, краевого и городского бюджетов, а также финансы самих собственников.

Жители девятиэтажного дома на улице Семашко в поселке имени Горького собрали на обустройство детской площадки 360 тысяч рублей, около 500 тысяч им выделили из муниципальной казны в виде гранта на покупку качелей, скамеек и песочницы. Ремонтные работы подрядчик выполнил меньше, чем за месяц.

- Качество работ контролировали представители управляющей компании и Ростехнадзора, а также собственники. При приемке работ специалисты проверяли крепление каждого элемента, глубину заземления, марку бетона. Контролировали даже качество сварки, и только потом уже подписывали документы на сдачу детской площадки в эксплуатацию, - рассказывает Алексей Рыбников, исполнительный директор управляющей компании «ДВСРК-Горький».

Ремонт дворов выполнили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». При этом жители многоквартирных домов на общих собраниях все чаще голосовали за установку детских и спортивных площадок. В следующем году в краевой столице планируют восстановить также порядка 170 дворов.