2018-11-08T05:25:34+03:00
Происшествия

Инженер из Комсомольска-на-Амуре ради отпуска оформил фиктивный больничный

По документам мужчина «болел» почти два месяца
Ольга КИВА
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Инженер из Комсомольска-на-Амуре ради отпуска оформил фиктивный больничныйИнженер из Комсомольска-на-Амуре ради отпуска оформил фиктивный больничныйФото: Иван ВИСЛОВ
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Инженер из города Юности ради отпуска решился оформить фиктивный больничный. Как казалось теперь уже фигуранту уголовного дела, это был отличный вариант и отдохнуть, и получить деньги. А все потому что на работе его отказались отпускать в отпуск из-за служебной необходимости. Мужчина решил отправить в Краснодарский край всеми и правдами и неправдами и невольно втянул в свою аферу знакомого врача-травматолога.

- В 2016 году медработник выписал фигуранту два листка нетрудоспособности на время с 1 августа по 3 октября. При этом у обвиняемого не было каких-либо заболеваний или ухудшения здоровья, при которых освобождают от работы. После отдыха задержанный предоставил эти документы в отдел кадров и написал заявление о выплате пособия по временной нетрудоспособности. Комсомольчанину тогда перечислили около 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Позже аферу раскрыли. Врача, который оформил фиктивный больничный, уже осудили за служебный подлог, расследование уголовного дела, заведенного на инженера, только закончилось. 59-летнего мужчину обвинили в мошенничестве при получении пособий. Сейчас он ждет суда и пока находится на свободе под подпиской о невыезде.

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