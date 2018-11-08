Ледостав на Амуре: выход судов на реки Хабаровского края опасен

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-08T09:44:13+03:00

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Амур начал покрываться льдом в Хабаровском крае. Это связанно с установлением низких температур. Сейчас выход на реку маломерных судов опасен. Навигация во всех районах закрыта., последними запрет на акваторию ввели в Ванинском и Советско-Гаванском. Однако, не все судовладельцы придерживаются требованиям безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровском краю, участились случаи выхода на воду лодок и катеров. На минувших выходных в Хабаровске инспекторы привлекли к административной ответственности четверых судоводителей за нарушение условий районов плавания. В отношении нарушителей составили протокол и выписали им штраф. Бесстрашных судовладельцев вернули на базу-стоянку, где спасатели провели с ними беседы и дополнительные инструктаж.

Специалисты отмечают, что на реках идет процесс ледообразования, поэтому выход на водоёмы и тонкий лед категорически запрещен!