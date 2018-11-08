У студентов появится шанс устроиться на работу в мэрию Хабаровска

СЕГОДНЯ 06:14 2018-11-08T06:14:37+03:00

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В краевой столице предлагают провести конкурс для студентов-бюджетников, обучающихся на третьем и четвертом курсах. Цель этого мероприятия отобрать лучших кандидатов, которые смогут пройти практику в городской мэрии, а после окончания вуза получить постоянное место работы. Таким образом удастся решить две проблемы — трудоустроить выпускников и заполучить подготовленных специалистов. Такой подход поможет вести грамотную кадровую политику и планировать штатное расписание на несколько лет вперед.

- Определены специальности, которые нам необходимы в течение двух лет - государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция. Для молодого специалиста это гарантия трудоустройства и выплаты денежной стипендии, - рассказала на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета Ольга Абольянина, начальник управления кадров администрации города.

Идея этого нововведения заключается в том, что студент сможет учиться в вузе и одновременно с этим постигать будущую специальность на практике. Если у студента в зачетной книжке из оценок только «хорошо» и «отлично», то ему будут ежемесячно будут платить кроме стипендии дополнительно тысячу рублей.

Желающим участвовать в конкурсе нужно подать заявку в управление кадров и муниципальной службы администрации города. Документы принимают до 16 ноября 2018 года включительно. Конкурс начнется с 30 ноября 2018 года. Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте www.khabarovskadm.ru, а также по телефонам 41-98-86 и 41-99-12.