2018-11-08T06:37:48+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре пьяный водитель маршрутки вез 15 пассажиров

Его автобус врезался в иномарку, к счастью, обошлось без жертв
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре пьяный водитель маршрутки вез 15 пассажировВ Комсомольске-на-Амуре пьяный водитель маршрутки вез 15 пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре ждет суда 52-летний водитель маршрутки, которая врезалась в иномарку. Отягчающим обстоятельством при этом для фигуранта станет то, что за руль он сел будучи пьяным.

- Происшествие случилось в начале октября 2018 года. По версии следствия, подозреваемый управлял автобусом, следующим по маршруту №19, и во время движения врезался в припаркованную иномарку. На место дорожной аварии приехали автоинспекторы, которые и установили, что мужчина был пьян. В автобусе, которым управлял задержанный, находились 15 человек, в том числе и дети. К счастью, пострадавших не было, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Во время одного из допросов фигурант рассказал, что в тот злополучный день во время обеда выпил спиртное и отправился в рейс. На данный момент водителя лишили прав на полтора года, а его дело уже передали в суд на рассмотрение.

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