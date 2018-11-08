Состав закдумы Хабаровского края пополнился двумя депутатами

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-08T09:06:41+03:00

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В законодательной думе Хабаровского края произошли кадровые изменения. На очередном заседании регионального избиркома было принято решение зарегестрировать депутатов шестого созыва Сергея Ромашкова и Сергея Зюбра. Оба претендента сменили в парламенте своих однопартийцев Елену Грешнякову и Юрия Минаева. Ромашков и Зюбра уже получили соответствующие удостоверения.

Как сообщили в пресс-службе краевого избиркома, на этом же заседании члены комиссии приняли постановление об исключении Владимира Жириновского из общекраевого списка кандидатов от ЛДПР: он отказался от мандата в региональной думе.

Напомним, что Елена Грешнякова сдала депутатский мандат из-за перехода на работу в Совет Федерации. В свою очередь, Юрий Минаев стал руководителем аппарта губернатора и правительства края.

С принятыми постановлениями можно ознакомиться на официальном сайте избирательной комиссии Хабаровского края.