2018-11-08T08:18:34+03:00
Общество

В Хабаровском крае пройдет анонимный и бесплатный «Географический диктант»

Старт акции назначили на 11 ноября
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае пройдет анонимный и бесплатный «Географический диктант» ФОТО: Хабаровское краевое отделение РГОВ Хабаровском крае пройдет анонимный и бесплатный «Географический диктант» ФОТО: Хабаровское краевое отделение РГО
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Хабаровский край присоединился к международной просветительской акции «Географический диктант». В регионе это мероприятие пройдет уже в четвертый раз. Как показала практика, это событие становится более популярным среди местного населения. Так, в 2015 году диктант написали около 500 человек, в 2016 – около тысячи человек, в 2016 – более трех тысяч хабаровчан. В 2018 году площадки смогут принять более восьми тысяч участников акции, которая стартует в воскресенье, 11 ноября, в 12:00 по местному времени. В этот день вместе с хабаровчанами проверят свои географические знания жители других регионов России и других стран.

- В регионе будут работать 115 площадок. Главная из них будет находиться в Дальневосточном институте управления филиала РАНХиГС, по адресу улица Муравьева-Амурского, 33. Полный список площадок можно посмотреть на сайте https://dictant.rgo.ru/geography. Участие в акции анонимное и бесплатное, - отметил Алексей Махинов, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества.

Напомним, на прошлой неделе, 2 ноября, жители региона писали «Большой этнографический диктант», результаты которого будут известны 12 декабря.

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