На севере Хабаровского края проблемы с электричеством

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-08T10:25:06+03:00

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Жители села Булава Ульчского района жалуются на частые перебои в электроснабжении. В связи с этим свет в домах по несколько суток отсутствует, не работает хлебопекарня, телефонная связь, прекращается подача воды. Главная причина – перебои с поставками топлива на дизельную станцию.

- Проблема с дизтопливом решена. Коммунальщики действительно не смогли обеспечить регулярную поставку топлива в населенный пункт. Из-за этого дизель-генераторы неоднократно приостанавливались, - сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин. - В Булаве топливо для станции закупает частная организация, обслуживающая объекты электроснабжения, а не по централизованной схеме через межрайонного оператора. В итоге возникли проблемы.

На данный момент топливо в село завезли в полном объеме. Власти района заключили договор с межрайонным оператором-поставщиком. Также планируется передать новый дизель-генератор, который будет храниться в Богородском. В случае ЧП его доставят в любое село района.