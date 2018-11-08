2018-11-08T08:42:06+03:00
Звезды

Свет и звук в драмтеатре Комсомольска признали лучшим в России и СНГ

Установка оборудования мировых производителей заняла у специалистов полтора года
Ульяна КОСКИНА
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Свет и звук в Драмтеатре Комсомольска лучший в России и СНГСвет и звук в Драмтеатре Комсомольска лучший в России и СНГФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Неожиданная новость для драмтеатра Комсомольска-на-Амуре. Световое и звуковое оборудование учреждения, установкой которого занималась известная компания, признали лучшим в России и СНГ. Таковы результаты национальной премии ProIntegration Awards-2018. Победу драмтеатр одержал в номинации «Лучшее решение по свету и звуку для объектов развлекательного сектора».

Как сообщает пресс-служба администрации города Юности, специалисты создали индивидуальный двухэтапный проект оснащения профессиональным звуковым и световым оборудованием. Весь процесс занял почти полтора года. В итоге поставлено большое количество техники ведущих мировых производителей, спроектирован светодиодный экран размером 60 квадратных метров. Он выполнен из композитных материалов.

Новая технология производства уменьшила вес экрана, что позволяет размещать его на любом подъемно-опускном софите или штанкете так, чтобы его движение не мешало монтажу декораций на сцене.

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