Коммунальную сферу Хабаровского края застраховали от ЧС

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-08T11:10:04+03:00

В регионе создали специальный резерв, в который вошли спецтехника, электрооборудование, материалы для срочных ремонтов и мини-котельные

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Резерв на случай ЧС в сфере ЖКХ подготовили в Хабаровском крае. В его состав вошли: спецтехника, электрооборудование, материалы для срочных ремонтов, мини-котельные. Ими можно обогреть любой коммунальный объект, на котором нарушено центральное теплоснабжение.

- В краевом резерве сегодня есть 35 электрогенераторов мощностью от десяти до 600 киловатт, а также комплектующие для ремонта сетей электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, - сообщил начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры краевого министерства ЖКХ Владимир Орлов. - В каждом районе сформированы бригады специалистов. При необходимости специалисты могут оперативно выехать на место ЧС и произвести ремонт.

Напомним, для экстренного реагирования в регионе действует круглосуточная диспетчерская служба. Любой житель, обнаруживший аварию, может позвонить по единому номеру экстренных служб 112.