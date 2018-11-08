Регулярные авиарейсы запустили из Хабаровска в Чегдомын

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-08T11:40:08+03:00

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Хабаровчане могут отправится в Чегдомын на самолете. Регулярные рейсы в населенный пункт запустили с 8 ноября. Начать полеты позволило состояние подмёрзшей взлетно-посадочной полосы райцентра Верхнебуреинского района.

Как сообщается на сайте «Хабаровских авиалиний», продажа билетов открылась с первого ноября. Рейсы планируется выполнять два раза в неделю по вторникам и четвергам. Стоимость билета в одну сторону составляет от 3500 рублей. Вылет из Дальневосточной столицы в 10.35 по местному времени, Чегдомына 12.45. Перевозки будет осуществлять самолёт L-410, время в пути час и 15 минут.

Напомним, обеспечить регулярные полёты на маршруте Хабаровск-Чегдомын авиаторам мешала погода. Причем ситуация повторялась из года в год. Аэродром в Верхнебуреинском районе закрывается сразу после выпадения осадков в связи с проблемной взлетно-посадочной полосой, здесь тут же размокает грунт.