2018-11-08T12:08:46+03:00
Общество

У Комсомольска-на-Амуре может появиться побратим в Корее

Пхухон тоже представляет собой промышленный центр, как и город Юности
Ольга КИВА
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У Комсомольска-на-Амуре может появиться побратим в КорееУ Комсомольска-на-Амуре может появиться побратим в КорееФото: Правительство Хабаровского края
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Представители власти Хабаровского края побывали на Первом российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. В рамках этой поездки Сергей Фургал уже провел ряд рабочих встреч и переговоры с мэром города Пхохан Ли Ганг Доком.

В результате стороны пришли к соглашению о развитии экономических и культурных отношений. Также они обсудили возможность сделать Пхухон побратимом городи Юности. В завершении своей поездки Сергей Фургал предложил азиатским партнерам посетить дальневосточный регион. Ответный визит делегации представителей бизнеса и власти Республики Корея планируется уже осенью 2019 года, - рассказали в пресс-службе правительства края.

На данный момент Хабаровский край и Республика Корея работают в таких сферах, как лесопереработка, сельское хозяйство, промышленное производство и туризм.

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