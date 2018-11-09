В Комсомольске вспомнили жертв аварии на подлодке «Нерпа»

СЕГОДНЯ 02:48 2018-11-09T02:49:12+03:00

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Восьмого ноября 2008 года во время проведения испытаний государственной приемки на подводной лодке К-152 «Нерпа» неожиданно сработала система пожаротушения. На борту находились как военные, так и гражданские лица - сдаточный экипаж, который производил заводские испытания субмарины. В результате второй отсек подлодки заполнился фреоном, погибло 20 человек, из них трое военных, остальные - гражданские лица. Корабль своим ходом прибыл на пункт временного базирования в город Большой Камень, где выгрузил на берег 15 пострадавших, которых доставлили в госпиталь.

- Из 20 погибших, 12 человек были нашими земляками-комсомольчанами, работавшими на Амурском судостроительном заводе и входившими в состав сдаточной команды, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре. - В те трагические часы амурские корабелы вели себя мужественно и самоотверженно - они вместе с экипажем боролись за живучесть субмарины.

Память погибших почтили не только в городе Юности, но и во всем Хабаровском крае. По оценкам экспертов, авария на «Нерпе» стала самой серьезной в подводном флоте со времен гибели подлодки «Курск».