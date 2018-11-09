2018-11-09T02:03:54+03:00
Общество

Мост на улице Суворова в Хабаровске восстановили за три дня

Большие каменные глыбы рабочие таскали сами, без спецтехники
Ольга КИВА
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Мост на улице Суворова в Хабаровске восстановили за три дняМост на улице Суворова в Хабаровске восстановили за три дняФото: Администрация Хабаровска
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Мост на улице Суворова привели в порядок. Этот объект нуждался в восстановлении после ливневых дождей. Сильные осадки частично размыли грунт. Кроме того, с конуса моста исчезли бетонные плиты. На ремонт сооружения потратили три дня.

В качестве строительного материала конуса мостового перехода использовали около 90 кубометров скального грунта. При этом часть больших каменных глыб рабочим пришлось таскать своими руками. Это была необходимая мера, потому что условия работы были стесненными.

- Камни поднимали вручную наверх моста, куда не могла добраться спецтехника. А нижнюю часть конуса ремонтировали с помощью машин. Чтобы конус больше не размывало, сооружение отсыпали грунтом, - рассказал Юрий Федасов, инженер МУП «Южное.

Восстановленную конструкцию уже проверили на качество. Сооружение осмотрели сотрудники ГИБДД и специалисты Ростехнадзора. Контрольную проверку мост прошел и теперь его снова можно использовать.

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