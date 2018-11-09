Представляем новый контакт-центр MANGO OFFICE: омниканальность, расширенный инструментарий, эффективный контроль

СЕГОДНЯ 02:05 2018-11-09T02:05:05+03:00

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Ведущий российский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» объявил о выпуске совершенно нового решения для контактных центров.

Новинка заменит в линейке MANGO OFFICE прежнюю платформу — «Центр обработки вызовов».

Контакт-центр стал еще более эффективным и многозадачным. Он включает в 5 раз больше возможностей, чтобы профессионально организовать, с максимальной продуктивностью вести и в полном объеме контролировать коммуникации.

Платформа предлагает омниканальность, расширенный набор коммуникационных инструментов и технологий, а также функции отслеживания в режиме реального времени более чем 50 показателей эффективности, исполнения задач и качества работы операторов.

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