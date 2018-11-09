Представляем новый контакт-центр MANGO OFFICE: омниканальность, расширенный инструментарий, эффективный контроль
Ведущий российский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» объявил о выпуске совершенно нового решения для контактных центров.
Новинка заменит в линейке MANGO OFFICE прежнюю платформу — «Центр обработки вызовов».
Контакт-центр стал еще более эффективным и многозадачным. Он включает в 5 раз больше возможностей, чтобы профессионально организовать, с максимальной продуктивностью вести и в полном объеме контролировать коммуникации.
Платформа предлагает омниканальность, расширенный набор коммуникационных инструментов и технологий, а также функции отслеживания в режиме реального времени более чем 50 показателей эффективности, исполнения задач и качества работы операторов.