2018-11-08T17:46:29+03:00
Происшествия

Да будет свет: В четырех районах Хабаровского края восстановили электроснабжение

Около 3,5 тысяч жителей Нанайского района вынуждены были сидеть при свечах
Мария ИГНАТЬЕВА
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Да будет свет: В четырех районах Хабаровского края восстановили электроснабжениеДа будет свет: В четырех районах Хабаровского края восстановили электроснабжениеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае вчера, 8 ноября произошло отключение света в четырех населенных пунктах Нанайского района. Без электроэнергии остались 830 жилых дома, в общей сложности там живет порядка трех с половиной тысяч человек. Проблемы возникли в поселках и селах: Дубовый Мыс, Дада, Найхин, Даерга.

Сразу же после отключения света все социально важные объекты и котельни населенных пунктов подключили к резервному источнику питания.

- Подачу электроэнергии в полном объеме восстановили около 18:55. Для ремонтных работ туда были направлены бригады местных электросетей в составе шести человек и двух единиц техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Между тем, жителям Хабаровского края стоит быть начеку. На регион надвигается циклон, который принесет с собой сильные ветра и мокрый снег. Ожидать его стоит, по прогнозам синоптиков 9-10 ноября. Как показывает практика, именно мокрый снег часто приводит к отключению электроэнергии. Он налипает на провода, а потом застывает. В итоге под тяжестью льда провода нередко рвутся. Поэтому лучше запастись свечами заранее.

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