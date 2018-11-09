2018-11-09T02:26:56+03:00
Общество

Заброшенный парк имени Гастелло в Хабаровске наконец-то приведут в порядок

Территорию уже очистили от старых и больных деревьев
Ольга КИВА
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Заброшенный парк имени Гастелло в Хабаровске наконец-то приведут в порядокЗаброшенный парк имени Гастелло в Хабаровске наконец-то приведут в порядокФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице взялись благоустраивать парк имени Гастелло в районе Пятой площадки. Это территория считается особо охраняемой, но в силу сложившихся обстоятельств она оказалась заброшенной и никому не нужной. Капитально привести ее в порядок решились только сейчас. До этого в парке площадью 16 тысяч квадратных метров проводились субботники, также зону отдыха периодически чистили в рамках месячников по санитарной очистке города.

- Деньги на благоустройство заброшенного парка выделили из сэкономленных бюджетных средств. На данный момент территорию уже очистили от старых и больных деревьев и убрали поросль. По окраинам парка сделали водоотводные кюветы, - рассказала Галина Власова, начальник отдела благоустройства комитета администрации города по управлению Индустриальным районом.

Пока парк был заброшен, люди успели протоптать здесь тропинки, на месте которых вскоре появятся тротуары. Рабочие уже сделали отсыпку щебнем и отсевом. Будущей весной на территории высадят деревья. Сейчас решается вопрос об установке здесь скамеек и урн.

Напомним, парк имени Гастелло появился в городе в 40-50-х годах прошлого века. Ему присвоили имя Героя Советского союза Николая Францевича Гастелло, известного своим подвигом - 26 июня 1941 года он направил горящий самолет на немецкую механизированную колонну.

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