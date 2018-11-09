2018-11-09T03:13:56+03:00
Общество

Хабаровские энергетики вошли в режим повышенной готовности

Аварийные бригады по первому зову отправятся чинить оборванные провода и восстанавливать электроснабжение
Ольга КИВА
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Хабаровские энергетики вошли в режим повышенной готовностиХабаровские энергетики вошли в режим повышенной готовностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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9 и 10 ноября Хабаровский край окажется во власти непогоды. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, местами очень сильные и усиление ветра по долинам рек и на побережье до 23 метров в секунду. Особенно почувствуют капризы небесной канцелярии жители Юга, центра и частично Севера региона. В связи с неблагоприятными погодными условиями хабаровские энергетики сейчас находятся в режиме повышенной готовности.

- В филиале установили круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций. Также подготовили спецтехнику, ремонтно-восстановительные материалы и средства, провели дополнительные инструктажи персоналу, организовали взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований, - рассказали в пресс-службе АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Режим повышенной готовности будет действовать, пока не стабилизируется погода. Сообщения об оборванных проводах или перехлестах специалисты будут принимать круглосуточно по телефону «горячей линии» 8-800-1000-397 и в диспетчерских пунктах районов электрических сетей по месту жительства.

Напомним, два дня непогода будет властвовать в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах. В субботу, 10 ноября, она доберется до Нанайского, Амурского, Хабаровского, Комсомольского, Ульчского, Ванинского, Солнечного, Советско-Гаванского, Николаевского и имени Полины Осипенко районов. В Хабаровске 9 ноября ожидается дождь, а северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Жителям региона напоминают, что в случае возникновения опасных ситуаций необходимо немедленно обратиться по номеру «112».

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