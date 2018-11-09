Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре: в помещении нашли машины и баллоны с газом

СЕГОДНЯ 03:29 2018-11-09T03:45:45+03:00

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Сегодня утром, 9 ноября, в городе Юности загорелся склад автомобильной техники. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы принял в 6:00, через несколько минут огнеборцы уже были на месте. К тому времени одноэтажное помещение уже было в огне. Внутри полыхающего склада, отделанного сендвич-панелями, на тот момент находились грузовые и легковые машины, всего семь единиц. Также в постройке обнаружили катер и два баллона - один с пропаном, другой с кислородом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, при тушении пожара задействовали 25 человек и семь единиц техники. На место происшествия также прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Локализовать огонь удалось почти через час. Тушение еще продолжается. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.