2018-11-09T04:27:44+03:00
Общество

Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадам

Для уборки осадков зимой задействуют около 150 машин – грейдеров, погрузчиков, роторов и тракторов
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадамХабаровские коммунальщики готовы к снегопадамФото: Евгения ГУСЕВА
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Хабаровские предприятия благоустройства подготовились к предстоящим снегопадам. В их парках техники сейчас около 150 машин – грейдеров, погрузчиков, роторов и тракторов. Они понадобятся в случае обильных осадков, а также для плановой уборки улиц зимой. Для борьбы со снежным накатом закуплили противогололедные материалы - 25 тысяч тонн песка, свыше тысячи тонн технической соли, около 200 тонн реагента.

- В прошлом году от жителей поступило много жалоб на уборку города от снега. Люди были недовольны очисткой внутриквартальных проездов, въездов во дворы. После прохождения механизированных колонн на этих участках образовывались снежные валы, - сообщил первый заммэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. - В этом году подобных вопросов не должно возникать. Управляющим компаниям и предприятиям благоустройства нужно наладить взаимодействие и работать на территориях одновременно.

На уборку снега в краевом центре готовы выйти полторы тысячи дворников. Жилищные организации подготовили свыше шестидесяти спецмашин.

Напомним, сегодня Хабаровский край накроет циклон. Синоптики прогнозируют дождь и снег, ветер усилится до 15-20 метров в секунду, на дорогах возможен гололед. Непогода задержится до следующего понедельника.

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