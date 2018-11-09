2018-11-09T11:00:12+03:00
Общество

Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадам

Для уборки осадков зимой задействуют около 150 машин – грейдеры, погрузчики, роторы и тракторы
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадамХабаровские коммунальщики готовы к снегопадамФото: Евгения ГУСЕВА
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Хабаровские предприятия благоустройства запаслись к предстоящим снегопадам. Парк техники насчитывает около 150 машин – грейдеры, погрузчики, роторы и тракторы. Их задействуют в случае обильных осадков, а также для плановой уборки улиц зимой. Также для борьбы со снежным накатом закуплены противогололедные материалы. Это 25 тысяч тонн песка, свыше 1000 тонн технической соли, около 200 тонн реагента.

Между тем, если вспомнить прошлый год, то от жителей поступило много жалоб на расчистку города от снега.

- Горожане были недовольны очисткой внутриквартальных проездов, въездов во дворы. После прохождения механизированных колонн на этих участках образовывались снежные валы, - сообщил первый заммэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. - В этом году подобных вопросов не должно возникать. Управляющим компаниям и предприятиям благоустройства нужно наладить взаимодействие и работать на территориях одновременно.

На уборку краевого центра от снега готовы выйти полторы тысячи дворников. Жилищные организации подготовили свыше шестидесяти спецмашин.

Напомним, сегодня Хабаровский край накроет циклон. Синоптики прогнозируют дождь и снег. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На дорогах возможен гололед. Непогода задержится до следующего понедельника.

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