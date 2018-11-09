2018-11-09T03:44:34+03:00
Общество

Детям-инвалидам в Хабаровске помогут раскрыть талант

Для этого в городе проводят конкурс «Твори добро»
Ольга КИВА
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Детям-инвалидам в Хабаровске помогут раскрыть талантДетям-инвалидам в Хабаровске помогут раскрыть талантФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В краевой столице устраивают конкурс «Твори добро» среди детей-инвалидов. Творческое состязание рассчитано на ребят в возрасте от четырех до 18 лет, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Все, что от потенциальных участников требуется – это подать творческую работу и заявку на конкурс. Документы принимают в Центре развития образования, расположенном по адресу: улица Калинина, 68. Последний день приема заявок – 20 ноября. Более подробная информация по телефону 30-21-39.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, цель конкурса – помочь одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья. Самым талантливым ребятам, которых определят во время конкурса, помогут в организации занятий творчеством. Победителей креативного состязания определят в двух номинациях: «Мир за моим окном» и «Проба пера».

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