Детям-инвалидам в Хабаровске помогут раскрыть талант

СЕГОДНЯ 03:44 2018-11-09T03:44:34+03:00

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В краевой столице устраивают конкурс «Твори добро» среди детей-инвалидов. Творческое состязание рассчитано на ребят в возрасте от четырех до 18 лет, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Все, что от потенциальных участников требуется – это подать творческую работу и заявку на конкурс. Документы принимают в Центре развития образования, расположенном по адресу: улица Калинина, 68. Последний день приема заявок – 20 ноября. Более подробная информация по телефону 30-21-39.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, цель конкурса – помочь одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья. Самым талантливым ребятам, которых определят во время конкурса, помогут в организации занятий творчеством. Победителей креативного состязания определят в двух номинациях: «Мир за моим окном» и «Проба пера».