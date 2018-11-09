2018-11-09T04:59:03+03:00
Общество

Грипповать зимой жителям Хабаровского края не придется

За время осенней вакцинации прививки поставили 618 тысяч человек
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Грипповать зимой жителям Хабаровского края не придетсяГрипповать зимой жителям Хабаровского края не придетсяФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Итоги осенней прививочной кампании против гриппа подвели в Хабаровском крае. С сентября по ноябрь вакцинацию прошли 618 тысяч человек.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, план по иммунизации населения выполнен на 99,9 процентов. В первую очередь, вакцинацию прошли работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, ЖКХ, социальной сферы, птице- и свинофабрик. Прививки поставили пенсионеры, беременные женщины, студенты и 162 тысячи детей.

Сейчас в регионе заболеваемость ОРВИ снижается. На прошлой неделе в больницы обратились более пяти тысяч человек. Это на 21 процент меньше по сравнению с показателями предыдущей недели. Однако в районе имени Полины Осипенко ситация иная - здесь количество заболевших увеличивается. Ситуация находится на контроле у медиков.

Напомним, иммунизация населения проходила бесплатно, в поликлиниках по месту жительства, в медицинских кабинетах в общеобразовательных учреждениях и на предприятиях. Также в краевом центре организовали работу пяти мобильных прививочных кабинетов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный наркоман чуть не зарубил топором полицейского в Биробиджане
Планы хабаровского должника резко изменились из-за ареста машины
Из-за огнестрельного наследства хабаровчанин может угодить в тюрьму
Водитель и несовершеннолетняя девушка-пассажир пострадали в дорожной аварии в Хабаровске
Реку Бочин в Комсомольске-на-Амуре загрязняли сточными водами
Продавщица хабаровского магазина пострадала из-за охранника-грабителя
Хабаровская Арена «Ерофей» отмечает юбилей
Спектакль хабаровского театра кукол заинтересовал жюри «Золотой Маски-2019»
Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадам
Детям-инвалидам в Хабаровске помогут раскрыть талант
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре: в помещении нашли машины и баллоны с газом
Хабаровские энергетики вошли в режим повышенной готовности
В Комсомольске вспомнили жертв аварии на подлодке «Нерпа»
Заброшенный парк имени Гастелло в Хабаровске наконец-то приведут в порядок
Представляем новый контакт-центр MANGO OFFICE: омниканальность, расширенный инструментарий, эффективный контроль
Мост на улице Суворова в Хабаровске восстановили за три дня
Погода в Хабаровске на 9 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, дождь
Да будет свет: В четырех районах Хабаровского края восстановили электроснабжение
У Комсомольска-на-Амуре может появиться побратим в Корее
Регулярные авиарейсы запустили из Хабаровска в Чегдомын
Коммунальную сферу Хабаровского края застраховали от ЧС
На севере Хабаровского края проблемы с электричеством
Ледостав на Амуре: выход судов на реки Хабаровского края опасен
Состав закдумы Хабаровского края пополнился двумя депутатами
Свет и звук в драмтеатре Комсомольска признали лучшим в России и СНГ