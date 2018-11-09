Грипповать зимой жителям Хабаровского края не придется

СЕГОДНЯ 04:58 2018-11-09T04:59:03+03:00

За время осенней вакцинации прививки поставили 618 тысяч человек

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Итоги осенней прививочной кампании против гриппа подвели в Хабаровском крае. С сентября по ноябрь вакцинацию прошли 618 тысяч человек.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, план по иммунизации населения выполнен на 99,9 процентов. В первую очередь, вакцинацию прошли работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, ЖКХ, социальной сферы, птице- и свинофабрик. Прививки поставили пенсионеры, беременные женщины, студенты и 162 тысячи детей.

Сейчас в регионе заболеваемость ОРВИ снижается. На прошлой неделе в больницы обратились более пяти тысяч человек. Это на 21 процент меньше по сравнению с показателями предыдущей недели. Однако в районе имени Полины Осипенко ситация иная - здесь количество заболевших увеличивается. Ситуация находится на контроле у медиков.

Напомним, иммунизация населения проходила бесплатно, в поликлиниках по месту жительства, в медицинских кабинетах в общеобразовательных учреждениях и на предприятиях. Также в краевом центре организовали работу пяти мобильных прививочных кабинетов.