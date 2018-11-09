2018-11-09T04:45:47+03:00
Звезды

Спектакль хабаровского театра кукол заинтересовал жюри «Золотой Маски-2019»

«Сны…» завили сразу в четырех номинациях
Ольга КИВА
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Спектакль хабаровского театра кукол заинтересовал жюри «Золотой Маски-2019»Спектакль хабаровского театра кукол заинтересовал жюри «Золотой Маски-2019»Фото: Правительство Хабаровского края
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Спектакль хабаровского театра кукол имеет все шансы заполучить престижную премию «Золотая маска – 2019». Среди претендентов только премьеры театрального сезона 2017-2018 годов. Поставка в жанре коротких историй заинтересовала членов жюри настолько, что ее завили сразу в четырех номинациях - «Куклы/спектакль», «Работа режиссера», «Работа актера» - мужская и женская роли.

- По мнению создателей, спектакль ориентирован на зрителя, который любит и умеет наблюдать за собой. Премьерную постановку хабаровские зрители увидели 13 октября 2018 года, - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

В феврале 2019 года в Москве пройдут конкурсные показы. Ольга Подкорытова и Константин Кучикин будут соревноваться в номинации «Работа режиссера», а артисты Юлия Владимирова и Виктор Скоморошко - в номинации «Работа актера». В лонг-лист премии «Золотая Маска» также вошла постановка Хабаровского краевого театра драмы «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова.

Напомним, в прошлом отличился коллектив Хабаровского театра юного зрителя, который стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска». Тогда на суд жюри представили постановку «Детство», получившую премию «за тонкое и сценически выразительное прочтение повести».

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