Хабаровская Арена «Ерофей» отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 05:16 2018-11-09T05:17:08+03:00

Ровно пять лет назад первыми на лед вышли «СКА-Нефтяник» и «Зоркий» из Красногорска

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Пять лет назад хабаровская Арена «Ерофей» открыла серию игр по хоккею с мячом. Восьмого ноября 2013 года в крытом помещении встретились команды «СКА-Нефтяник» и «Зоркий» из Красногорска. Тогда в рамках открытия чемпионата России, в присутствие более семи тысяч зрителей «армейцы» взял верх над соперником. Счет 5:4 в пользу дальневосточников.

Как сообщила пресс-служба Арены «Ерофей», для хабаровчан матч стал знаковым. Команда впервые вышла на искусственный лед арены перед зрителями. Это помогло армейской дружине вписать в свою корпоративную летопись новый рекорд. Между тем, так рано официальные встречи никогда не проходили. Выступления клубов на открытом воздухе, если позволяла погода, начинались 19 ноября, сейчас же тренировки хоккеистов стартуют уже в августе.

Добавим, хоккейный сезон 2018-2019 годов уже шестой по счету, который встречает Арена «Ерофей».