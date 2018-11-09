2018-11-09T05:17:08+03:00
Спорт

Хабаровская Арена «Ерофей» отмечает юбилей

Ровно пять лет назад первыми на лед вышли «СКА-Нефтяник» и «Зоркий» из Красногорска
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Хабаровская Арена «Ерофей» отмечает юбилей. ФОТО: пресс-служба Арены «Ерофей».Хабаровская Арена «Ерофей» отмечает юбилей. ФОТО: пресс-служба Арены «Ерофей».
Изменить размер текста:

Пять лет назад хабаровская Арена «Ерофей» открыла серию игр по хоккею с мячом. Восьмого ноября 2013 года в крытом помещении встретились команды «СКА-Нефтяник» и «Зоркий» из Красногорска. Тогда в рамках открытия чемпионата России, в присутствие более семи тысяч зрителей «армейцы» взял верх над соперником. Счет 5:4 в пользу дальневосточников.

Как сообщила пресс-служба Арены «Ерофей», для хабаровчан матч стал знаковым. Команда впервые вышла на искусственный лед арены перед зрителями. Это помогло армейской дружине вписать в свою корпоративную летопись новый рекорд. Между тем, так рано официальные встречи никогда не проходили. Выступления клубов на открытом воздухе, если позволяла погода, начинались 19 ноября, сейчас же тренировки хоккеистов стартуют уже в августе.

Добавим, хоккейный сезон 2018-2019 годов уже шестой по счету, который встречает Арена «Ерофей».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный наркоман чуть не зарубил топором полицейского в Биробиджане
Планы хабаровского должника резко изменились из-за ареста машины
Из-за огнестрельного наследства хабаровчанин может угодить в тюрьму
Водитель и несовершеннолетняя девушка-пассажир пострадали в дорожной аварии в Хабаровске
Реку Бочин в Комсомольске-на-Амуре загрязняли сточными водами
Продавщица хабаровского магазина пострадала из-за охранника-грабителя
Грипповать зимой жителям Хабаровского края не придется
Спектакль хабаровского театра кукол заинтересовал жюри «Золотой Маски-2019»
Хабаровские коммунальщики готовы к снегопадам
Детям-инвалидам в Хабаровске помогут раскрыть талант
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре: в помещении нашли машины и баллоны с газом
Хабаровские энергетики вошли в режим повышенной готовности
В Комсомольске вспомнили жертв аварии на подлодке «Нерпа»
Заброшенный парк имени Гастелло в Хабаровске наконец-то приведут в порядок
Представляем новый контакт-центр MANGO OFFICE: омниканальность, расширенный инструментарий, эффективный контроль
Мост на улице Суворова в Хабаровске восстановили за три дня
Погода в Хабаровске на 9 ноября 2018 года: днем до +4 градусов, дождь
Да будет свет: В четырех районах Хабаровского края восстановили электроснабжение
У Комсомольска-на-Амуре может появиться побратим в Корее
Регулярные авиарейсы запустили из Хабаровска в Чегдомын
Коммунальную сферу Хабаровского края застраховали от ЧС
На севере Хабаровского края проблемы с электричеством
Ледостав на Амуре: выход судов на реки Хабаровского края опасен
Состав закдумы Хабаровского края пополнился двумя депутатами
Свет и звук в драмтеатре Комсомольска признали лучшим в России и СНГ