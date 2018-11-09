2018-11-09T05:37:02+03:00
Происшествия

Продавщица хабаровского магазина пострадала из-за охранника-грабителя

Злодей связал отважную женщину, заклеил ей рот и оставил в подвальном помещении
Ольга КИВА
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Продавщица хабаровского магазина пострадала из-за охранника-грабителяПродавщица хабаровского магазина пострадала из-за охранника-грабителяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровске осудили грабителя, похитившего из сейфа в магазине 180 тысяч рублей. Путь мужчины к этим деньгам был коротким. Сначала он устроился в супермаркет охранником, а потом просто забрал не причитающиеся ему финансы. Вскрыть сейф он не решился, но продавщицу, которая знала код, напугал основательно. Женщине он угрожал отверткой, та решила не рисковать и открыла для злодея металлический ящик.

- Осужденный вызвал потерпевшую по рации. Он сказал, что нужно решить рабочий вопрос в комнате администратора. Когда женщина спустилась в подвальное помещение, он набросился на нее и потребовал открыть сейф. Женщина даже попыталась сопротивляться, но у нее ничего не вышло. Фигурант был сильнее и поэтому без труда связал ее и заклеил рот скотчем, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

С похищенными деньгами мужчина бежал в Амурскую область. Нашли его в Белогорске, при нем было только 100 тысяч рублей, остальное он успел потратить. За свое преступление фигурант чуть больше полутора лет проведет в колонии общего режима.

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